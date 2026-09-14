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Política do Move Brasil não é para ajudar motoristas, mas toda a sociedade, diz Lula

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (14) que o programa Move Brasil não é para ajudar somente os motoristas de aplicativos e taxistas, mas toda a sociedade brasileira. "Os empresários ganham e ganham muito com isso Move, as empresas de alimentos que fazem entregas ganham e ganham muito", disse Lula em cerimônia de sanção da lei do Move Brasil, que amplia o acesso a crédito para motoristas de aplicativo, taxistas e outros trabalhadores de transporte.

A lei é originária de uma medida provisória (MP nº 1.366/2026) assinada por Lula e enviada ao Congresso Nacional em junho. A MP foi aprovada pelos parlamentares com algumas modificações, como a ampliação das possibilidades de financiamento e a inclusão de novas regras para o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS).

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São destinados R$ 30 bilhões para o financiamento de carros e motos novos para motoristas e entregadores. A legislação, assinada pelo governo e sancionada pelo presidente às vésperas da eleição presidencial, transforma o programa em perene até que se consuma o valor total destinado.

Lula ainda afirmou que "não existe possibilidade de o País não dar um salto de qualidade se o Estado souber oferecer com políticas públicas as oportunidades que as pessoas precisam".

Em seguida, o presidente defendeu ressocialização e oportunidades para pessoas que já passaram pelo sistema penitenciário. "São as pessoas, na figura do Estado e dos empresários, que podem garantir que uma pessoa que cometeu um erro, um desvio de conduta possa voltar a ser uma pessoa de bem na sociedade", defendeu.

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O mandatário ainda reclamou de críticas direcionadas a programas como o Move. "Toda vez que a gente pensa em fazer uma política pública, aparece alguém para dizer que estamos gastamos muito", reclamou. "Na verdade, deveriam dizer que o governo está investindo naquilo que é necessário investir", completou.

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