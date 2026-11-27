A Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça a prisão do CEO do Grupo Fictor, Rafael Ribeiro Leite de Góis, no âmbito da Operação Dinheiro Fictício, deflagrada nesta quinta-feira, 26. A juíza Fernanda Perez Jacomini, da 3.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da capital paulista, no entanto, rejeitou a solicitação.

Dois endereços de Góis foram revistados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo nesta quinta. O Estadão busca contato com a defesa do CEO da Fictor. O espaço está aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Rafael Góis, principal controlador do conglomerado econômico Fictor, é suspeito de comandar uma fraude financeira de grandes proporções sob a aparência de investimentos no agronegócio e captação de recursos por meio de Sociedades em Conta de Participação (SCPs). O grupo tem dívidas estimadas em R$ 4,29 bilhões com 13.066 credores no âmbito da recuperação judicial.

Em nota, o conglomerado Fictor informou que "segue empenhado na preservação de suas atividades e na defesa dos interesses de seus credores" (leia a íntegra abaixo).

Como mostrou o Estadão, os promotores do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) apontam que o CEO do Grupo Fictor teria promovido um aumento fraudulento do capital social da holding, de R$ 4,2 milhões para R$ 997,8 milhões, sem que houvesse qualquer aporte efetivo de recursos. Na prática, a suspeita é de que o empresário tenha inflado artificialmente o capital da companhia, conferindo ao Grupo Fictor uma aparência de robustez financeira que não correspondia à realidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Góis também teria assinado contratos de cessão fiduciária no valor declarado de R$ 2,77 bilhões em favor da processadora de pagamentos Orbitall. Por meio desse tipo de operação, ativos ou direitos creditórios são oferecidos como garantia do cumprimento de obrigações financeiras. Os contratos foram firmados em um período considerado sensível pelos investigadores, em razão da proximidade com a crise financeira do grupo.

A investigação da Operação Dinheiro Fictício mira a conduta dos administradores do conglomerado, que, por meio de sociedades em conta de participação, captou mais de R$ 4 bilhões de investidores, sobretudo pessoas físicas, entre 2024 e 2025, sob a promessa de rendimentos fixos supostamente sem lastro.

Em fevereiro deste ano, a Fictor Holding e a Fictor Invest entraram com pedido de recuperação judicial na 3.ª Vara de Falências da capital paulista com mais de 13 mil credores e um passivo superior a R$ 4,2 bilhões para suspender cobranças e renegociar dívidas. Posteriormente, a Justiça ampliou o processo para incluir 43 empresas do grupo, incluindo a Fictor Alimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério Público identificou movimentações milionárias nas contas bancárias pessoais do empresário. Segundo os promotores, Góis recebeu mais de R$ 177,1 milhões sem que fosse identificada uma justificativa comercial lícita para as transferências. Em uma única operação, realizada em 16 de abril de 2025, o executivo recebeu R$ 90 milhões da FCT Partners, empresa apontada pela investigação como uma estrutura utilizada para a circulação e redistribuição de recursos.

Os investigadores identificaram uma dívida pessoal de Góis de R$ 134,6 milhões com a própria sociedade que presidia, além de remessas de R$ 3,2 milhões ao exterior por meio de operações de câmbio.

Por decisão da juíza Fernanda Perez Jacomini, da 3.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da capital paulista, o patrimônio do CEO da Fictor foi alvo de uma ordem de bloqueio de até R$ 4,29 bilhões - valor correspondente à dívida do grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 17 de novembro de 2025, um consórcio liderado pela Fictor anunciou a compra do Banco Master. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco. A associação gerou uma grave crise de confiança e uma corrida por resgates que esvaziou o caixa da Fictor.

Os advogados Felipe Gosuen da Silveira, que representa mais de 385 credores na recuperação judicial do Grupo Fictor, Carlos Ernani Constantino e Gustavo Branco Fortunato, responsáveis pela atuação na esfera criminal em nome desses credores, avaliam que o avanço das investigações criminais não substitui o processo de recuperação judicial do grupo.

"A operação desta quinta confirma, na esfera criminal, o que os credores vêm sustentando há meses na recuperação judicial: o dinheiro captado de mais de 13 mil investidores não ficou nas empresas que hoje pedem prazo e deságio para pagar a dívida. Os laudos da administradora judicial, nos autos da recuperação, registram R$ 4 bilhões captados em dezessete meses por contratos de sociedade em conta de participação, 113 novos investidores atraídos depois que a crise já era conhecida e 804 contratos devolvidos integralmente a um grupo seleto, enquanto os demais nada receberam", afirmaram os advogados em nota enviada ao Estadão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Góis foi alvo da Polícia Federal por suspeita de fraude

Em 25 de março, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra a Caixa Econômica Federal, além de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias que superam R$ 500 milhões. Rafael Góis foi alvo de busca e apreensão na ocasião e teve o celular apreendido pelos investigadores.

A investigação foi iniciada em 2024, quando a Polícia Federal identificou a existência de um esquema estruturado voltado à prática de fraudes bancárias e lavagem de capitais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A organização criminosa atuava mediante a cooptação de funcionários de instituições financeiras e a utilização de empresas de fachada, valendo-se, inclusive, de estrutura financeira associada para a movimentação de recursos ilícitos. Há indícios de que parte desses valores tinha origem em células criminosas vinculadas ao Comando Vermelho.

Leia a íntegra da nota do Grupo Fictor

O Grupo Fictor informa que tomou ciência da operação deflagrada nesta quinta-feira e que sua equipe jurídica está acompanhando os desdobramentos do caso. A companhia permanece à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com a transparência e a condução responsável do processo de recuperação judicial. O Grupo segue empenhado na preservação de suas atividades e na defesa dos interesses de seus credores.