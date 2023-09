Polícia chinesa detém funcionários de gestão de patrimônio da incorporadora Evergrande

A polícia de Shenzhen, no sul da China, disse ter detido alguns funcionários da unidade de gestão de fortunas do grupo Evergrande, no mais recente problema para a incorporadora que vive uma situação de alto endividamento. Um comunicado da polícia de Shenzhen no sábado disse que as autoridades "tomaram medidas coercitivas criminais contra suspeitos, incluindo Du e outros na empresa de gestão de fortunas financeiras do Grupo Evergrande". No comunicado, não estava claro quem era Du. Reportagens da mídia sobre protestos de investidores na sede da Evergrande em Shenzhen em 2021 listaram uma pessoa chamada Du Liang como chefe da unidade de gestão de patrimônio da empresa. A Evergrande é a empresa imobiliária mais endividada do mundo, no centro de uma crise no mercado imobiliário que está arrastando o crescimento econômico da China. O grupo está passando por um plano de reestruturação, incluindo a venda de ativos, para evitar o calote de uma dívida de US$ 340 bilhões. Na sexta-feira, o regulador financeiro nacional da China anunciou que aprovou a aquisição do braço de seguros de vida do grupo por uma nova entidade estatal.

