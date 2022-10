Pode haver 'alguma dor no curto prazo', diz dirigente do Fed

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, admitiu hoje que é possível ocorrer "alguma dor no curto prazo", diante do aperto monetário conduzido pelo BC dos Estados Unidos para controlar os preços. Em evento virtual da WorkRise, porém, ele argumentou que a inflação está "muito elevada" e que é necessário controlá-la, a fim de permitir trajetória de crescimento no longo prazo, com o máximo crescimento possível do emprego no país.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Bostic destacou que a pressão com o aumento dos preços recai mais ainda sobre a população de baixa renda.

Segundo ele, o Fed deseja "uma economia que funcione para todos".

Ao mesmo tempo, ele notou que há uma "grande incerteza" sobre o trabalho, neste momento de retomada após o auge do choque da pandemia da covid-19.

Além disso, o dirigente comentou que, antes da pandemia, o mercado de trabalho estava historicamente forte, em um "ciclo longo" positivo para a economia dos EUA.

Segundo ele, há um descasamento entre oferta e a demanda que o Fed não pode resolver de todo, mas a instituição pode colaborar para conter a demanda, ao apertar sua política.