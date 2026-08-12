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PNL 2050 mapeia 79 problemas logísticos de correção no longo prazo e falta de recursos

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Plano Nacional de Logística (PNL) 2050 identificou 79 problemas considerados de correção prioritária para a infraestrutura de transportes brasileira nas próximas décadas. O diagnóstico abrange gargalos relacionados ao transporte de cargas, ao deslocamento de passageiros e a desafios estruturais que afetam todo o sistema logístico nacional.

O documento ressalta ainda que a limitação de recursos públicos e privados exige a definição de prioridades. De acordo com o PNL 2050, não haverá capacidade financeira para viabilizar todas as obras e projetos de infraestrutura identificados, tornando necessária a seleção de investimentos com maior potencial de retorno socioeconômico e capacidade de transformação da matriz de transportes.

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Na área de cargas, o plano mapeou 54 questões voltadas à solução de problemas que impactam as exportações, o abastecimento interno e a movimentação de mercadorias no mercado doméstico. Entre os segmentos analisados estão cadeias como a do minério de ferro, soja, milho, açúcar, papel e celulose, carnes, combustíveis, produtos industrializados e siderúrgicos.

O documento traz a necessidade de reduzir custos logísticos, ampliar a eficiência dos corredores de transporte e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros.

No transporte de passageiros, foram identificados oito desafios relacionados à saturação de infraestrutura e à exclusão territorial. O plano aponta, por exemplo, o congestionamento de rodovias em trajetos de curta e média distância, a saturação dos aeroportos da Macrometrópole de São Paulo, o isolamento de comunidades da Região Norte e as dificuldades de integração regional por vias aéreas e hidroviária.

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O PNL também reúne 17 pontos voltados a problemas estruturais que afetam o sistema de transportes como um todo, segundo o Ministério dos Transportes. Entre eles, a elevada dependência do modal rodoviário, a baixa participação de ferrovias, hidrovias e cabotagem na matriz logística, os gargalos de acesso portuário, a precariedade das estradas vicinais, a escassez de mão de obra qualificada, os desafios de licenciamento ambiental e a vulnerabilidade da infraestrutura aos efeitos das mudanças climáticas.

Segundo o plano, o transporte responde por cerca de 217 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano, o que corresponde a aproximadamente 10,7% das emissões nacionais de gases de efeito estufa. Desse total, cerca de 93% estão associados ao transporte rodoviário.

A proposta do Plano é concentrar recursos em iniciativas capazes de ampliar a multimodalidade, reduzir a dependência das rodovias, fortalecer corredores logísticos e aumentar a integração regional e internacional do sistema de transportes brasileiro.

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LOGÍSTICA/PNL 2050/INVESTIMENTOS/PROJEÇÃO/MAPEAMENTO
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