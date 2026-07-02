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ECONOMIA

Pnad TIC: 74,2% dos brasileiros acima de 10 anos acessaram bancos pela internet em 2025

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 11:18:00 Editado em 02.07.2026, 11:29:27
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Ao menos 74,2% dos brasileiros disseram ter usado a internet para acessar bancos e outras instituições financeiras no quarto trimestre de 2025. O uso para esse fim avançou 14,4 pontos porcentuais (pp) entre 2022 e 2025, um aumento de 30,2 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação 2025, a Pnad TIC.

Em relação ao ano imediatamente anterior (71%), a expansão foi de 3,2 pp. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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As compras de bens e serviços online também apresentaram expansão, alcançando 52,7% da população. A atividade teve variação de 10,9 pp entre 2022 e 2025, significando uma elevação estimada de 22,5 milhões de pessoas que usaram a internet para esse fim. O aumento foi de 4,8 pontos em relação a 2024.

Outro destaque em crescimento foi o acesso a serviços públicos via internet, que avançou de 38,6% da população em 2024 para 41,1% no quarto trimestre de 2025. Em relação a 2022, o hábito cresceu 7,9 pp, o que representa 16,6 milhões de pessoas a mais acessando serviços públicos por meio da internet. Comparado a 2024, também houve crescimento (2,5 pp).

Ainda assim, os principais usos da rede seguem sendo para conversar por chamadas de voz ou vídeo (95,3%). Em 2016, ano inicial desse da série, 73,4% dos usuários da internet afirmaram terem utilizado a rede para esse fim.

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A prática de enviar ou receber mensagens de texto e voz (90,2%); assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes (89,3%); usar redes sociais (84,9%); ouvir músicas, rádio ou podcast (83,7%); ler jornais, notícias, livros ou revistas (69%); enviar ou receber e-mails (61,2%); jogar (29,8%); e vender ou anunciar bens ou serviços (11,6%) são os outros usos mais comuns aos brasileiros.

Redes sociais

O uso de redes sociais foi um pouco mais frequente entre as mulheres (85,8%) em relação aos homens (83,8%). Em 2025, o uso de redes sociais entre estudantes (86,7%) era um pouco maior em comparação aos não estudantes (84,4%).

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No entanto, observou-se uma queda do porcentual de estudantes que usavam redes sociais, o que se deve à retração observada entre aqueles do ensino fundamental, tanto da rede pública quanto privada. Nessa etapa escolar, 74% dos alunos das escolas públicas e 73,5% das privadas usavam as redes sociais em 2025 ante a 76,7% e 76,9%, respectivamente, um ano antes.

"A partir de 2025, nós vimos a restrição de uso de celulares nas escolas e o ECA Digital, além da discussão de segurança das crianças nas redes. Tudo isso pode estar relacionado a esse retrato", comenta o analista da pesquisa do IBGE, Gustavo Fontes.

Mapa regional

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O envio ou recebimento de e-mails, a realização de compras ou encomendas de bens ou serviços pela Internet e o uso da rede para acessar serviços públicos apresentam variações regionais acentuadas. Em 2025, enquanto menos da metade dos usuários da internet no Nordeste (49,1%) relataram ter enviado ou recebido e-mails, tal proporção alcançou 68% dos usuários nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em relação a comprar ou encomendar bens ou serviços, o porcentual variou de 35%, na Região Norte, a 61,6%, na Sudeste.

Já a Região Nordeste (30,6%) foi a que apresentou o menor porcentual de pessoas que usam a internet para acessar serviço públicos, enquanto a prática é relatada por 48,1% na região Centro-Oeste e 46% no Sudeste.

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BANCOS IBGE/PNAD CONTÍNUA/TECNOLOGIA/INFORMAÇÃO INTERNET
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