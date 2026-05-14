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Pnad Contínua: taxa de subutilização no 1º tri foi maior no Piauí, Bahia e Alagoas, afirma IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 10:21:00 Editado em 14.05.2026, 10:28:40
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No primeiro trimestre de 2026, a taxa composta de subutilização da força de trabalho foi mais elevada nos Estados do Piauí (30,4%), Bahia (26,3%) e Alagoas (26,1%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os menores resultados ocorreram em Santa Catarina (4,7%), Mato Grosso (6,7%) e Espírito Santo (7,0%).

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Na média nacional, a taxa de subutilização foi de 14,3% no primeiro trimestre de 2026.

Informalidade

No primeiro trimestre de 2026, a taxa de informalidade no País foi maior nos estados do Maranhão (57,6%), Pará (56,5%) e Amazonas (53,2%).

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Por outro lado, as Unidades da Federação com as taxas de informalidade mais baixas foram Santa Catarina (25,4%), Distrito Federal (28,1%) e Mato Grosso do Sul (29,8%).

No primeiro trimestre, a taxa de informalidade dos brancos (32,2%) era menor que a de pretos (40,8%) e pardos (41,6%). Quanto ao sexo, a informalidade era maior entre homens (38,9%) do que entre mulheres (35,3%).

No total do Brasil, a taxa de informalidade foi de 37,3% no primeiro trimestre de 2026.

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1 trimestre IBGE Pnad Contínua subutilização
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