PMI industrial global cai a 52,1 em julho, apontam S&P Global e JPMorgan
Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 12:20:00 Editado em 03.08.2026, 14:39:54
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial global caiu de 52,2 em junho para 52,1 em julho, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, 3.
O indicador permaneceu acima de sua marca neutra de 50 pelo décimo segundo mês consecutivo.
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