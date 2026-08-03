PMI industrial global cai a 52,1 em julho, apontam S&P Global e JPMorgan

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial global caiu de 52,2 em junho para 52,1 em julho, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, 3.

O indicador permaneceu acima de sua marca neutra de 50 pelo décimo segundo mês consecutivo.