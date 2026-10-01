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ECONOMIA

PMI industrial dos EUA sobe a 55,9 em setembro, mas fica abaixo da prévia, diz S&P Global

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos EUA subiu de 53,9 em agosto para 55,9 em setembro, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro, pela S&P Global.

O resultado, porém, ficou abaixo da leitura preliminar e do consenso da FactSet, ambos de 57,0.

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Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.

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