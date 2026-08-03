PMI industrial dos EUA medido pelo ISM sobe em julho ao maior nível desde maio de 2022
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 11:18:00 Editado em 03.08.2026, 14:35:19
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos subiu de 53,3 em junho para 55,6 em julho, atingindo o maior nível desde maio de 2022, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.
O resultado de julho ficou acima da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 54,5.
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A leitura acima de 50 indica que o setor manufatureiro dos EUA seguiu em expansão no mês passado.