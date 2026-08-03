PMI industrial dos EUA medido pelo ISM sobe em julho ao maior nível desde maio de 2022

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos subiu de 53,3 em junho para 55,6 em julho, atingindo o maior nível desde maio de 2022, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

O resultado de julho ficou acima da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 54,5.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A leitura acima de 50 indica que o setor manufatureiro dos EUA seguiu em expansão no mês passado.