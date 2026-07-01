PMI industrial dos EUA medido pelo ISM cai a 53,3 em junho

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos caiu de 54 em maio para 53,3 em junho, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, 1. O resultado de junho ficou abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 53,8. A leitura acima de 50, porém, indica que o setor manufatureiro dos EUA seguiu em expansão no mês passado.