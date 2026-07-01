Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

PMI industrial dos EUA medido pelo ISM cai a 53,3 em junho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 11:59:00 Editado em 01.07.2026, 12:08:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos caiu de 54 em maio para 53,3 em junho, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, 1. O resultado de junho ficou abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 53,8. A leitura acima de 50, porém, indica que o setor manufatureiro dos EUA seguiu em expansão no mês passado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA ISM junho PMI industrial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV