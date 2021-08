PMI industrial dos EUA (final) sobe a 63,4 em julho

Da Redação

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria dos Estados Unidos elaborado pela IHS Markit avançou de 62,1 em junho a 63,4 na leitura final de julho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam crescimento menor, a 63,1. A consultoria diz em relatório que a capacidade do setor é contida por dificuldades na cadeia de produção, com atrasos em entrega mais presentes nos dois meses anteriores que em qualquer momento prévio da pesquisa. (Com informações da Dow Jones Newswires).