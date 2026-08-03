PMI industrial dos EUA fica estável em 53,9 em julho, mostra pesquisa final da S&P Global
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 11:11:00 Editado em 03.08.2026, 14:33:57
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA permaneceu em 53,9 em julho, inalterado em relação a junho, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 3, pela S&P Global.
O dado definitivo ficou acima da estimativa preliminar, de 53,8, mas abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 54,2.
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A leitura acima de 50 indica que a indústria americana seguiu em expansão no mês passado.