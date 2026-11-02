PMI industrial dos EUA cai a 54,9 em outubro e fica abaixo da prévia

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos EUA caiu de 55,9 em setembro para 54,9 em outubro, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global.

O resultado ficou abaixo da leitura preliminar, de 56,0, e da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 55,7.

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Apesar da queda, leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.