PMI industrial dos EUA cai a 54,9 em outubro e fica abaixo da prévia
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos EUA caiu de 55,9 em setembro para 54,9 em outubro, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global.
O resultado ficou abaixo da leitura preliminar, de 56,0, e da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 55,7.
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Apesar da queda, leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.