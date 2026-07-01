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ECONOMIA

PMI industrial dos EUA cai a 53,9 em junho, revela S&P Global

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 10:58:00 Editado em 01.07.2026, 11:07:08
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA caiu de 55,1 em maio para 53,9 em junho, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 1, pela S&P Global. O resultado definitivo de junho ficou abaixo da estimativa inicial, de 55,7, e também da previsão de analistas compilados pela FactSet, de 55,2. Apesar da queda, a leitura acima de 50 indica que a manufatura nos EUA seguiu em expansão no mês passado, ainda que em ritmo mais lento.

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