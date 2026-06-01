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PMI industrial dos Estados Unidos sobe a 55,1 em maio, revela S&P Global

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 11:05:00 Editado em 01.06.2026, 11:13:12
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA subiu de 54,5 em abril para 55,1 em maio, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1º de junho, pela S&P Global.

O resultado definitivo de maio ficou abaixo da estimativa inicial e da previsão de analistas compilados pela FactSet, de 55,3 em ambos os casos.

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A leitura acima de 50 indica que a manufatura nos EUA continuou em expansão no mês passado.

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