PMI industrial dos Estados Unidos sobe a 55,1 em maio, revela S&P Global

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA subiu de 54,5 em abril para 55,1 em maio, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1º de junho, pela S&P Global.

O resultado definitivo de maio ficou abaixo da estimativa inicial e da previsão de analistas compilados pela FactSet, de 55,3 em ambos os casos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A leitura acima de 50 indica que a manufatura nos EUA continuou em expansão no mês passado.