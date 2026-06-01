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ECONOMIA

PMI industrial dos Estados Unidos medido pelo ISM sobe para 54 em maio

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 11:39:00 Editado em 01.06.2026, 11:49:13
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos subiu de 52,7 em abril para 54 em maio, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 1º de junho. O resultado de maio veio acima da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 53,1.

A leitura acima de 50 indica que o setor manufatureiro dos EUA continuou em expansão no mês passado.

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EUA/PMI INDUSTRIAL/MAIO/ISM
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