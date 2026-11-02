PMI industrial dos Estados Unidos medido pelo ISM sobe a 55,5 em outubro

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos Estados Unidos subiu de 54,5 em setembro para 55,5 em outubro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 2, pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês).

O resultado de outubro superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade em 54,5.

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Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade manufatureira.