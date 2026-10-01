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ECONOMIA

PMI industrial dos Estados Unidos medido pelo ISM cai a 54,5 em setembro

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos Estados Unidos caiu de 54,6 em agosto para 54,5 em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro, pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês).

O resultado de setembro contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta para 55,0.

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Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade manufatureira.

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EUA/PMI INDUSTRIAL/SETEMBRO/ISM
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