PMI industrial do Reino Unido sobe a 52,8 em outubro e confirma leitura preliminar

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Reino Unido subiu de 51,9 em setembro para 52,8 em outubro, no maior nível em cinco meses, segundo dados finais divulgados nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global.

O resultado confirmou a leitura preliminar e o consenso da FactSet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.