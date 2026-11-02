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ECONOMIA

PMI industrial do Reino Unido sobe a 52,8 em outubro e confirma leitura preliminar

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Reino Unido subiu de 51,9 em setembro para 52,8 em outubro, no maior nível em cinco meses, segundo dados finais divulgados nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global.

O resultado confirmou a leitura preliminar e o consenso da FactSet.

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Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.

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