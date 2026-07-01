PMI industrial do Reino Unido cai a 52,5 em junho e fica abaixo da prévia, afirma S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu de 53,9 em maio para 52,5 em junho, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta quarta-feira, 1. O resultado definitivo de junho ficou baixo da estimativa inicial, de 53,1. A leitura superior a 50, porém, indica que a manufatura britânica seguiu em expansão no mês passado, ainda que em ritmo mais lento.