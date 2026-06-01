PMI industrial do Reino Unido avança a 53,9 em maio e supera prévia, revela S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido subiu de 53,7 em abril para 53,9 em maio, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta segunda-feira, 1. O resultado definitivo de maio ficou acima da estimativa inicial, que indicava estabilidade em 53,7. A leitura acima de 50 indica que a manufatura britânica seguiu em expansão no mês passado.