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PMI industrial do Reino Unido avança a 53,9 em maio e supera prévia, revela S&P Global

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 07:29:00 Editado em 01.06.2026, 07:38:50
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido subiu de 53,7 em abril para 53,9 em maio, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta segunda-feira, 1. O resultado definitivo de maio ficou acima da estimativa inicial, que indicava estabilidade em 53,7. A leitura acima de 50 indica que a manufatura britânica seguiu em expansão no mês passado.

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