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ECONOMIA

PMI industrial do Japão sobe a 54,8 pontos em junho e tem melhor trimestre em 12 anos

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 07:39:00 Editado em 01.07.2026, 07:56:10
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão subiu de 54,5 em maio para 54,8 em junho, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o JMMA publicada nesta quarta-feira, 1.

O indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, sinalizando expansão da atividade.

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Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, os dados mais recentes do PMI sugerem que os fabricantes japoneses tiveram, em junho, o melhor desempenho trimestral em mais de 12 anos.

"O crescimento continua sendo, ao menos em parte, impulsionado por esforços de formação de estoques por parte das empresas devido à guerra no Oriente Médio. Em particular, as companhias relataram mais uma deterioração substancial no desempenho dos fornecedores durante junho, em meio a atrasos no transporte marítimo e escassez de fornecedores como resultado do conflito", observa.

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FINAL Japão junho PMI industrial S&P GLOBAL
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