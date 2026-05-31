PMI industrial do Japão cai de 55,1 em abril para 54,5 em maio, mostra S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão caiu de 55,1 em abril para 54,5 em maio, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada na segunda-feira (pelo horário local). O indicador, contudo, permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, os dados mais recentes do PMI continuaram a indicar um crescimento robusto na indústria de manufatura do Japão em maio, com a produção e novos pedidos aumentando a taxas historicamente fortes. "No entanto, ao analisar os detalhes da pesquisa, ficou evidente que o atual período de expansão está sendo parcialmente impulsionado pela formação de estoques entre os fabricantes e seus clientes, à medida que as empresas buscam se proteger contra a escassez de produtos e mitigar os riscos de preços impulsionados pela guerra no Oriente Médio", acrescenta.