PMI industrial do Brasil sobe em abril ao maior nível em 14 meses, aponta S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil subiu de 49 pontos em março para 52,6 pontos em abril, atingindo o maior nível dos últimos 14 meses, conforme informou nesta segunda-feira, 4, a S&P Global. Leituras acima dos 50 pontos indicam expansão da atividade. Neste caso, foi a primeira expansão do setor nos últimos 12 meses.

O crescimento foi impulsionado por um aumento no volume de produção, o que refletiu, por sua vez, um aumento da demanda, sobretudo externa. Em contrapartida, porém, a demanda interna continuou demonstrando fraqueza.

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"Abril provou ser um mês de resultados mistos para o setor industrial do Brasil. Embora tenha havido um impulso positivo nos volumes de produção devido ao aumento da demanda externa, isso foi amplamente compensado pela fraqueza contínua do mercado interno, e o total de novos pedidos voltou a cair", detalhou, em nota a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

Ela destaca ainda que, somado a esse quadro existe um cenário de pressão nos preços pro conta dos efeitos inflacionários da guerra no Oriente Médio. A guerra teria causado escassez de suprimentos e atrasos significativos nos prazos de entrega, deixando muitas empresas com margens de lucro reduzidas. Como resultado, várias empresas não tiveram outra escolha a não ser repassar parte desses custos aos seus clientes, detalha ela.

Há, porém, expectativa de que o conflito geopolítico seja resolvido, o que tende a impulsionar novamente o setor em um futuro próximo. "As empresas acreditam que a atividade de mercado e a demanda aumentarão significativamente à medida que a recuperação ganhar força", pontuou Pollyanna De Lima.