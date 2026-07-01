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ECONOMIA

PMI Industrial do Brasil sobe a 50,8 pontos em junho, ante 49,1 em maio, afirma S&P Global

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 10:54:00 Editado em 01.07.2026, 11:06:54
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O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil subiu de 49,1 pontos em maio para 50,8 em junho, informou nesta quarta-feira, 1, a S&P Global. Resultados acima dos 50 pontos indicam expansão da atividade.

Apesar da melhora, a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna de Lima, enfatizou que o mês ficou marcado pelo enfraquecimento da demanda no setor, tanto nacional quanto internacional. Com isso, houve queda nos pedidos por exportação e nas vendas domésticas, levando à diminuição da produção no período. Segundo a S&P, o PMI industrial só registrou expansão no mês por conta da criação de empregos e da formação de estoques.

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"O aumento dos preços está pressionando os orçamentos em todos os setores. Vimos alguns dos maiores aumentos de custos em mais de quatro anos, forçando os fabricantes a elevar seus próprios preços e cortar gastos com compras", escreveu ela, em nota.

Lima também pontua que o conflito no Oriente Médio ajuda a agravar a inflação e abala a confiança nos negócios. "Apesar de tudo isso, os fabricantes brasileiros estão tentando manter uma postura positiva, embora sua confiança esteja claramente sendo posta à prova. Eles se agarram à esperança de que uma solução para o conflito no Oriente Médio e a estabilidade pós-eleitoral possam reverter essa situação", observa a diretora.

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