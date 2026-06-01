PMI industrial do Brasil cai a 49,1 pontos em maio, após atingir 52,6 pontos em abril, diz S&P

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu de 52,6 pontos em abril para 49,1 em maio, informou nesta sexta-feira, 1º de junho, a S&P Global. Resultados abaixo dos 50 pontos indicam retração na atividade.

Em nota, a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna de Lima, enfatizou que o resultado em maio representou um período "difícil" para os fabricantes, já que o impulso inicial observado no setor em abril acabou.

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"Houve uma queda acentuada nos novos pedidos para exportação, o que contribuiu para mais uma queda nas vendas gerais e indicou que os clientes não estão mais buscando aumentar seus estoques de segurança", destacou Pollyanna de Lima.

Segundo ela, as pressões inflacionárias - amplificadas com o conflito no Oriente Médio - e as consequentes restrições orçamentárias estão contribuindo para a retração da demanda.

Lima considera que, diante de um dos maiores aumentos nos custos de insumos em mais de cinco anos, os fabricantes brasileiros aumentaram "acentuadamente" seus próprios preços no mês e reduziram as compras de insumos.

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Apesar do cenário desafiador, segundo ela, os produtores de bens mantiveram-se otimistas, na aposta de uma resolução para a guerra no Oriente Médio em breve, o que, acreditam, apoiará suas operações. "As empresas também preveem condições econômicas mais estáveis após as eleições presidenciais", acrescenta.