Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

PMI industrial do Brasil cai a 47,5 pontos em julho ante 50,8 em junho, revela S&P Global

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 10:49:00 Editado em 03.08.2026, 14:33:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu de 50,8 pontos em junho para 47,5 pontos em julho, informou nesta segunda-feira, 3, a S&P Global. Com isso, o indicador voltou a ficar abaixo dos 50 pontos, o que aponta para retração da atividade no setor.

Em nota, a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna de Lima, enfatizou que a demanda tanto interna quanto externa da indústria continuou caindo no mês, o que levou as empresas a reduzirem a produção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O aumento dos preços continuou sendo um dos maiores problemas, embora a desaceleração da inflação seja bem-vinda pelos formuladores de políticas. Muitas empresas tiveram que aumentar seus próprios preços para proteger as margens de lucro, ao mesmo tempo que reduziram a atividade de compras de forma mais agressiva", avalia Lima.

Ela também destaca que a preocupação agora é se a fraqueza da indústria vai se espalhar por outros segmentos da economia. "As fábricas são os principais clientes dos setores de transporte, logística, armazenagem, manutenção e serviços empresariais. Se a produção continuar caindo, a demanda por esses serviços também poderá diminuir, criando um freio mais amplo ao crescimento", alerta.

Conforme a S&P, a quantidade de novos pedidos para o setor apresentou, em julho, a maior queda em mais de três anos, com as baixas mais acentuadas partindo de bens de consumo e bens intermediários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL/PMI INDUSTRIAL/JULHO/S&P GLOBAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV