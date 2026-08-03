PMI industrial do Brasil cai a 47,5 pontos em julho ante 50,8 em junho, revela S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu de 50,8 pontos em junho para 47,5 pontos em julho, informou nesta segunda-feira, 3, a S&P Global. Com isso, o indicador voltou a ficar abaixo dos 50 pontos, o que aponta para retração da atividade no setor.

Em nota, a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna de Lima, enfatizou que a demanda tanto interna quanto externa da indústria continuou caindo no mês, o que levou as empresas a reduzirem a produção.

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"O aumento dos preços continuou sendo um dos maiores problemas, embora a desaceleração da inflação seja bem-vinda pelos formuladores de políticas. Muitas empresas tiveram que aumentar seus próprios preços para proteger as margens de lucro, ao mesmo tempo que reduziram a atividade de compras de forma mais agressiva", avalia Lima.

Ela também destaca que a preocupação agora é se a fraqueza da indústria vai se espalhar por outros segmentos da economia. "As fábricas são os principais clientes dos setores de transporte, logística, armazenagem, manutenção e serviços empresariais. Se a produção continuar caindo, a demanda por esses serviços também poderá diminuir, criando um freio mais amplo ao crescimento", alerta.

Conforme a S&P, a quantidade de novos pedidos para o setor apresentou, em julho, a maior queda em mais de três anos, com as baixas mais acentuadas partindo de bens de consumo e bens intermediários.