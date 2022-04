PMI industrial do Brasil avança a 52,3 pontos em março, após 49,6 em fevereiro

Da Redação

O Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Brasil subiu para 52,3 pontos em março, após 49,6 pontos registrados em fevereiro, divulgou nesta sexta-feira, 1º de abril, a S&P Global. O resultado deixa o indicador acima do nível neutro, de 50 pontos, o que sinaliza expansão do setor em relação ao mês anterior.

Segundo a diretora associada de economia da S&P Global, Pollyanna de Lima, os dados de março mostram resultados heterogêneos para a indústria de manufatura brasileira.

"O lado positivo é que ocorreu, nas empresas, uma recuperação do número de vendas e ajustes adequados nos cronogramas de produção. Além disso, as contratações e a reposição de estoque foram retomadas", diz em nota. "No entanto, uma queda na confiança nos negócios indica que as empresas percebem muitos empecilhos que provavelmente atrapalharão o crescimento. Entre eles, a escassez de insumos, a guerra entre Rússia e Ucrânia e o crescimento da inflação."

Os pedidos de fábrica aumentaram pela primeira vez após seis meses, fato atribuído ao fortalecimento da demanda, à conquista de novos clientes e aos esforços de reposição de estoque. A taxa de aumento de novos negócios foi moderada, mas ultrapassou a média de longo prazo. Como consequência, o índice de produção cresceu pela primeira vez desde setembro de 2021.

As pressões inflacionárias, por sua vez, voltaram a ganhar força em março, com os custos de insumos atingindo o maior patamar deste ano. A taxa de inflação dos preços de produção chegou ao maior nível em sete meses e ultrapassou, por muito, sua média de longo prazo.

"A demanda dos consumidores continuará a ser testada nos próximos meses, pois o aumento da inflação e as taxas de juros restringem o poder aquisitivo. Paralelamente a isso, as incertezas econômica e política podem enfraquecer os investimentos empresariais", projeta Pollyanna de Lima.