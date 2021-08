PMI industrial da zona do euro cai a 62,8 em julho (final)

Da Redação

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da zona do euro recuou de 63,4 em junho a 62,8 na leitura final de julho, informou nesta segunda-feira (2) a IHS Markit. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 62,6, após a leitura preliminar do dado ter sido justamente de 62,6.

A consultoria diz em relatório que, com a exceção da Alemanha, houve recuo em geral no PMI da indústria da região em julho. Segundo a IHS Markit, o quadro mostra que o setor industrial e seus fornecedores enfrentam dificuldades para atender à demanda, o que tem elevado os preços. (Com informações da Dow Jones Newswires).