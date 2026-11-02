PMI industrial da zona do euro cai a 52,7 em outubro, mas supera prévia

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da zona do euro caiu marginalmente de 52,9 em setembro para 52,7 em outubro, segundo dados finais divulgados nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global.

O resultado, porém, ficou acima da leitura preliminar, de 52,4, e ficou em linha com o consenso da FactSet.

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Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.