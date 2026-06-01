PMI industrial da zona do euro cai a 51,6 em maio, mas supera prévia, revela S&P Global

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 52,2 em abril para 51,6 em maio, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado definitivo de maio, porém, ficou acima da estimativa inicial e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 51,4.

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Apesar da queda, o PMI acima de 50 indica que a atividade manufatureira do bloco continuou se expandindo no mês passado, ainda que em ritmo mais lento.