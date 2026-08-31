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ECONOMIA

PMI industrial da China sobe para 49,8 em agosto, mas ainda indica contração da atividade

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 49,2 em julho para 49,8 em agosto, informou nesta segunda-feira, 31, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS). O resultado veio acima da expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet, de alta para 49,5. O indicador, no entanto, segue abaixo de 50, o que indica contração da atividade.

Ainda segundo o NBS, o PMI não manufatureiro, que cobre tanto a atividade de serviços quanto a de construção, se manteve em 49 no período, ante projeção de avanço para 49,4.

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Já o PMI composto subiu para 49,5 em agosto, acima dos 49,3 registrados no mês anterior.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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