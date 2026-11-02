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ECONOMIA

PMI industrial da China desacelera a 52 outubro ante 52,1 em setembro

Escrito por Patricia Lara* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China desacelerou para 52 em outubro, ante 52,1 em setembro, informou a S&P Global em parceria com a RatingDog.

"Os novos pedidos de exportação cresceram pelo quarto mês consecutivo, com relatos indicando um volume maior de novas demandas provenientes de clientes na Ásia, Europa e África; contudo, o ritmo de expansão desacelerou para o nível mais baixo em três meses, apresentando um avanço modesto", afirmou Yao Yu, fundador da RatingDog.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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