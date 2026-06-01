PMI industrial da China cai para 51,8 em maio, afirma S&P Global
Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 07:35:00 Editado em 01.06.2026, 07:42:24
O índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China caiu de 52,2 em abril para 51,8 em maio, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com a RatingDog divulgada na segunda-feira, 1 (pelo horário local). Apesar do recuo, o dado aponta para crescimento ainda sólido da manufatura chinesa, o que alivia a pressão inflacionária, segundo a RatingDog. O número ficou levemente acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 51,7.
*Com informações da Dow Jones Newswires
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