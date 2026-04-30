PMI industrial da China cai para 50,3 em abril, mas fica acima da previsão

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China caiu de 50,4 em março para 50,3 em abril, informou nesta quinta-feira, 30, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS). O resultado veio acima da expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet, de 50,0. O indicador acima de 50 indica expansão da atividade.

Ainda segundo o NBS, o PMI não manufatureiro, que cobre tanto a atividade de serviços quanto a de construção, caiu de 50,1 para 49,4 no período.

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Já o PMI de serviços ficou em 51,1 em abril, mesmo nível do mês anterior, e superou a expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que esperavam 49,8.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.