Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

PMI industrial da China cai para 50,3 em abril, mas fica acima da previsão

Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 07:13:00 Editado em 30.04.2026, 07:24:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China caiu de 50,4 em março para 50,3 em abril, informou nesta quinta-feira, 30, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS). O resultado veio acima da expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet, de 50,0. O indicador acima de 50 indica expansão da atividade.

Ainda segundo o NBS, o PMI não manufatureiro, que cobre tanto a atividade de serviços quanto a de construção, caiu de 50,1 para 49,4 no período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o PMI de serviços ficou em 51,1 em abril, mesmo nível do mês anterior, e superou a expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que esperavam 49,8.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril China NBS PMI industrial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV