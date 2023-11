PMI industrial da China cai a 49,4 em novembro e frustra expectativas de alta

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China recuou marginalmente entre outubro e novembro, de 49,5 para 49,4, segundo dados oficiais do NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do PMI industrial a 49,7 em novembro. Já o PMI de serviços chinês diminuiu de 50,6 em outubro para 50,2 em novembro, informou o NBS. Neste caso, o consenso da FactSet era de aumento a 51 neste mês. Leituras abaixo de 50 sugerem contração da atividade, enquanto números acima desse nível indicam expansão. Fonte: Dow Jones Newswires.

