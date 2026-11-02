PMI industrial da Alemanha sobe a 54,2 em outubro e confirma a prévia

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da Alemanha subiu de 53,9 em setembro para 54,2 em outubro, segundo dados finais divulgados nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado confirmou a leitura preliminar e o consenso da FactSet.

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Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.