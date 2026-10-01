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PMI industrial da Alemanha cai a 53,9 em setembro, mas supera prévia, revela S&P Global

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da Alemanha caiu de 54,3 em agosto para 53,9 em setembro, segundo dados finais divulgados nesta quinta-feira pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado, porém, ficou acima da leitura preliminar e do consenso da FactSet, de 53,8 em ambos os casos.

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Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.

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