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PMI industrial da Alemanha cai a 51,4 em abril, afirma S&P Global, mas supera prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 07:18:00 Editado em 04.05.2026, 07:30:56
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu de 52,2 em março para 51,4 em abril, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 4, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de abril, porém, ficou acima da estimativa inicial, de 51,2. Apesar da queda, a leitura acima de 50 aponta que a manufatura alemã continuou se expandindo no mês passado.

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