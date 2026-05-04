PMI industrial da Alemanha cai a 51,4 em abril, afirma S&P Global, mas supera prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu de 52,2 em março para 51,4 em abril, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 4, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de abril, porém, ficou acima da estimativa inicial, de 51,2. Apesar da queda, a leitura acima de 50 aponta que a manufatura alemã continuou se expandindo no mês passado.