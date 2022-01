PMI industrial chinês cai de 50,9 em dezembro a 49,1 em janeiro

Da Redação

O índice de gerentes de compras da indústria da China recuou de 50,9 em dezembro a 49,1 na leitura preliminar de janeiro, informaram neste domingo a IHS Markit e a Caixin Media. Nesta pesquisa, números abaixo de 50 apontam para contração da atividade.

continua após publicidade .

Em relatório, a IHS Markit afirma que o recente avanço de casos de covid-19 na China e a subsequente rodada de novas restrições para conter o vírus pesaram sobre o desempenho do setor manufatureiro no país.

As companhias registraram quedas na produção e nas novas encomendas no mês de janeiro, "embora nos dois casos as taxas de redução tenham sido apenas modestas". Novos negócios de exportação também recuaram, neste caso no ritmo mais rápido desde maio de 2020, e atrasos nas cadeias de produção pioraram. Já os preços cobrados subiram, após uma pequena redução em dezembro.