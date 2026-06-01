PMI global industrial fica estável em maio, revelam S&P e JPMorgan

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial global ficou estável na comparação de abril para maio, em 52,6, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, 1º de junho.

O indicador permaneceu acima de sua marca neutra de 50 pelo décimo mês consecutivo.

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De acordo com o relatório, os dados do PMI indicam que o crescimento da produção manufatureira global acelerou para um nível próximo ao mais alto em cinco anos em maio.

No entanto, persistem dúvidas sobre a sustentação dessa recuperação, em meio a relatos de clientes antecipando compras para mitigar aumentos de preços esperados e interrupções na cadeia de suprimentos.