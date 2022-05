PMI global de serviços cai a 51,9 em abril

Da Redação

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) global do setor de serviços recuou de 53,4 em março a 51,9 em abril, na segunda leitura mais baixa em 15 meses, informaram nesta quinta-feira a S&P Global e o JPMorgan. O otimismo das empresas recuou à mínima em um ano e meio na pesquisa.

O PMI composto global teve baixa de 52,7 em março a 51,0 em abril.

Segundo Olya Borichevska, economista global do JPMorgan, o dado sinaliza uma queda "considerável" no impulso do crescimento na economia global, sobretudo pelo quadro na China, com lockdowns para conter a covid-19.