PMI global composto sobe a 49,7 em setembro, dizem S&P Global e o JPMorgan

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global avançou de 49,3 em agosto a 49,7, informaram nesta quarta-feira, 5, a S&P Global e o JPMorgan. Apenas no setor de serviços, o PMI global foi de 49,3 em agosto a 50,0 em setembro.

Nessa pesquisa, 50,0 é justamente a marca que separa contração da expansão. O JPMorgan comenta no relatório do dado que o PMI de setembro aponta para um quadro contido na atividade global, mas com mercado de trabalho resiliente.

O banco considera ainda que os dados sobre preços mostram um "modesto relaxamento" na pressão inflacionária.