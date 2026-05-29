PMI dos Estados Unidos medido pelo ISM de Chicago sobe a 62,7 em maio

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago avançou a 62,7 em maio, ante 49,2 em abril, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 29.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta menor, a 50,8 neste mês.