PMI dos Estados Unidos medido pelo ISM de Chicago sobe a 62,7 em maio
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 11:16:00 Editado em 29.05.2026, 11:24:34
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago avançou a 62,7 em maio, ante 49,2 em abril, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 29.
O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta menor, a 50,8 neste mês.
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