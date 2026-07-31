PMI dos Estados Unidos medido pelo ISM de Chicago sobe a 57,6 em julho

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, em inglês) de Chicago subiu de 56,7 em junho para 57,6 em julho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 31.

O resultado contrariou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 56 no mês.