PMI dos Estados Unidos medido pelo ISM de Chicago cai a 49,2 em abril

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago recuou para 49,2 em abril, ante 52,8 em março, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 30.

O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta a 53,5 neste mês. Fonte: Dow Jones Newswires.