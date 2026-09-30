PMI dos Estados Unidos medido pelo ISM de Chicago avança a 58,8 em setembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, em inglês) de Chicago saltou de 47,1 em agosto para 58,8 em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 30. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 51,0 neste mês.

A leitura acima de 50 indica expansão econômica.