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ECONOMIA

PMI dos Estados Unidos medido pelo ISM de Chicago avança a 58,8 em setembro

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, em inglês) de Chicago saltou de 47,1 em agosto para 58,8 em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 30. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 51,0 neste mês.

A leitura acima de 50 indica expansão econômica.

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EUA/PMI/SETEMBRO/ISM/CHICAGO
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