PMI dos Estados Unidos medido pelo ISM cai a 56,7 em junho
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 11:07:00 Editado em 30.06.2026, 11:20:00
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago recuou para 56,7 em junho, ante 62,7 em maio, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 30.
O resultado, porém, superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 54,5 neste mês.
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