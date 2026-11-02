PMI do setor manufatureiro do Japão cai a 53,3 em outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor manufatureiro do Japão recuou de 54,1 pontos em setembro para 53,3 pontos em outubro, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o Jibun Bank.

O resultado mais recente foi o mais baixo em sete meses; ainda assim, manteve-se confortavelmente acima da média de longo prazo de 50,6, indicando um ritmo sólido das condições gerais de negócios no setor manufatureiro.

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"A confiança entre os fabricantes de bens permanece sólida, sustentada por uma carteira de pedidos em crescimento e pela demanda relacionada à inteligência artificial", disse Phil Smith, diretor associado de economia na S&P Global Market Intelligence.

"Pressões de preços significativas continuam sendo uma característica marcante dos dados da pesquisa. Em outubro, a inflação dos custos de insumos registrou alta pela primeira vez em quatro meses, e os fabricantes mantêm um elevado poder de precificação, à medida que a carteira de pedidos pendentes continua a crescer", afirmou o analista.

A leitura acima de 50 indica expansão da atividade no país.